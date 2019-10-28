Стало известно, какую работу предложат псковичам на очередной ярмарке вакансий

Жителей Псковской области приглашают на очередную ярмарку вакансий, которая пройдет 30 октября с 10.00 до 13.00 в областном центре (улица Коммунальная, дом 71а). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На работу требуются слесарь, сварщик, фрезеровщик, младший инспектор, почтальон, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, энергетик, электрик, механик технических средств охраны, полицейский (боец), водитель категорий «В» и «С», продавец-консультант, продавец, электромонтер по ремонту электрооборудования, младший инспектор, инструктор-кинолог, ветеринарный врач и другие специалисты.