Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Стало известно, какую работу предложат псковичам на очередной ярмарке вакансий

28 октября 2019 года, 11:42

Жителей Псковской области приглашают на очередную ярмарку вакансий, которая пройдет 30 октября с 10.00 до 13.00 в областном центре (улица Коммунальная, дом 71а). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На работу требуются слесарь, сварщик, фрезеровщик, младший инспектор, почтальон, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, энергетик, электрик, механик технических средств охраны, полицейский (боец), водитель категорий «В» и «С», продавец-консультант, продавец, электромонтер по ремонту электрооборудования, младший инспектор, инструктор-кинолог, ветеринарный врач и другие специалисты.

Посетители ярмарки смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов.

Добраться до ярмарки вакансий можно на автобусах №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская».

О том, кому проще всего найти работу в Псковской области и сколько платят самым востребованным специалистам «Псковская правда» рассказывала в статье «До востребования».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сразу три аварии произошли за один час из-за ураганного ветра в Пскове
Псковские спасатели помогли распилить упавшие после урагана деревья на федеральной трассе и четырех городских улицах
Очевидцы делятся в соцсетях фотографиями разрушительного ветра в Псковской области (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Глава «Россетей» лично контролирует восстановление электроснабжения в районах Псковской области
В 50 населённых пунктах Псковской области восстановили нормальное электроснабжение
Обходите деревья стороной: псковичам напомнили, как вести себя при сильном ветре
Последствия сильнейшего дождя и ураганного ветра устраняют в Псковской области
Михаил Ведерников призвал к осторожности во время стихии
Полицейские поймали водителей, повторно севших за руль пьяными

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

Общество / Образование
25 октября 16:28

Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

200 талантливых детей из Пскова, Великих Лук и соседней Беларуси объединились на две недели

Королева в стране тишины

Общество
25 октября 09:31

Королева в стране тишины

Ухоженная, высокая и стройная, она вежливо кивает в ответ на приветствие и радушно улыбается, вот только сказать ничего не может — Регина глухонемая
Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

Общество
22 октября 14:57

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

В награду за доброту они стали зрителями собачьего шоу, которое тоже устроили дети