В 50 населённых пунктах Псковской области восстановили нормальное электроснабжение

Специалисты «Россетей» оперативно устранили электроснабжение 4,1 тысяч человек в 49 населённых пунктах Псковской области после разбушевавшейся стихии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

По данным спасателей, в отдельных районах порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В воскресенье, 27 октября, в регионе был введен режим повышенной готовности. На активном дежурстве в псковском филиале «Россетей» в минувший день находились 78 бригад в составе 256 человек и 96 единиц специальной техники.

Чтобы избежать трагических последствий жителям региона советуют не приближаться и не прикасаться к оборванным проводам и поврежденным линиям электропередачи, а также не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

Добавим, губернатор Михаил Ведерников призвал быть бдительными и острожными во время разгула стихии.