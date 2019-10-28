Обходите деревья стороной: псковичам напомнили, как вести себя при сильном ветре

В Псковской области ликвидируют последствия ураганного ветра, который обрушился на регион 27 октября. Повалены десятки деревьев, пострадали машины, дорожные знаки и ограждения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с этим, спасатели напоминают псковичам и жителям региона правила поведения при сильном ветре:

- Уберите хозяйственные вещи с балконов, а со двора – сухие деревья, которые могут навредить жилищу. Закройте окна;

- Поставьте ваш автомобиль в гараж. При его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- Избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и других потенциально опасных промышленных объектов.

В случае возникновения ЧС звоните по телефону: «01» или «112» или «101».

Добавим, губернатор Михаил Ведерников призвал быть бдительными и острожными во время разгула стихии.