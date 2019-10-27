Полицейские поймали водителей, повторно севших за руль пьяными

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителей, повторно севших за руль нетрезвыми, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Первый случай зафиксирован 25 октября. Около 19 часов дорожные полицейские в деревне Борисенки Себежского района остановили для проверки документов "ВАЗ-21100". Выяснилось, что мужчина, сидевший за рулем, находился в состоянии опьянения. Также установлено, что ранее, этот 52-летний житель деревни, уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. 26 октября около 14 часов на 1 километре автодороги Псков-Кебь, на территории Псковского района, внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль "ГАЗ-3302". За рулем находился мужчина, 1972 года рождения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, однако, это не помешало ему сесть за руль "под градусом" повторно.

По данным фактам полицией проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.