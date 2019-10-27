В Печорском районе начал работу первый детский форум

Сегодня, 27 октября, на базе лагеря "Стремительный" в Печорском районе начал работу первый псковский детский форум. В лагерь накануне приехали пятьдесят детей из восьми муниципалитетов области. По итогам форума создадут детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова, идея создания детского общественного совета возникла после того, как к ней обратились дети, которые захотели стать её детскими общественными помощниками и заниматься профилактической работой. Детский общественный совет будет создан как институт детского самоуправления, и, в том числе, даст детям проявить себя и свои способности. Идеи создания совета поддержал губернатор области Михаил Ведерников.