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Происшествия

Полиция ищет великолучанина, пропавшего у автовокзала

27 октября 2019 года, 10:06

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Курьякова Александра Николаевича,1953 года рождения.  27 сентября 2019 года он пропал без вести в районе автовокзала в Великих Луках, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные.

Был одет: камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета, спортивный костюм, футболка в зелено-серую полоску.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении А.Н. Курьякова, полицейские просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (881153) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.



Полиция ищет великолучанина, пропавшего у автовокзала
Фото пресс-службы УМВД
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