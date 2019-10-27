Полиция ищет великолучанина, пропавшего у автовокзала

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Курьякова Александра Николаевича,1953 года рождения. 27 сентября 2019 года он пропал без вести в районе автовокзала в Великих Луках, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные.

Был одет: камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета, спортивный костюм, футболка в зелено-серую полоску.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении А.Н. Курьякова, полицейские просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (881153) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.



