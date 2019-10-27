Сегодня незрячие и слабовидящие псковичи напишут географический диктант

Сегодня, 27 октября, незрячие и слабовидящие псковичи напишут географический диктант. Просветительская акция русского географического общества проходит с 2015 года. Инвалиды по зрению присоединились к ней впервые. Диктант продлится 45 минут, участники диктанта будут отвечать на вопросы, связанные с географией нашей страны. Участникам акции будут помогать волонтеры, которые сначала заполнят регистрационные бланки, а потом будут вносить в них ответы. Акцию поддержали региональные отделения Фонда социального страхования и Всероссийского общества слепых.