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Общество

Сегодня незрячие и слабовидящие псковичи напишут географический диктант

27 октября 2019 года, 09:55

Сегодня, 27 октября, незрячие и слабовидящие псковичи напишут географический диктант. Просветительская акция русского географического общества проходит с 2015 года. Инвалиды по зрению присоединились к ней впервые. Диктант продлится 45 минут, участники диктанта будут отвечать на вопросы, связанные с географией нашей страны. Участникам акции будут помогать волонтеры, которые сначала заполнят регистрационные бланки, а потом будут вносить в них ответы. Акцию поддержали региональные отделения Фонда социального страхования и Всероссийского общества слепых.

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