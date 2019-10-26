Отличники Псковской области съездили в Москву на шоу гимнаста Алексея Немова

Победители акции «Губернаторский дневник» побывали в Москве и увидели масштабное спортивно-гимнастическое шоу четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова . Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области. Это путешествие — подарок от губернатора Михаила Ведерникова детям за отличную учебу.

Также ребята познакомились с основными достопримечательностями столицы: прошли по Красной площади, Александровскому саду, прогулялись по ВДНХ, Воробьевым горам и «старому» Арбату, побольше узнали об истории Москвы.

После представления ребята и их родители встретились с Алексеем Немовым и Михаилом Ведерниковым, который тоже присутствовал на шоу с семьей, и поделились с ними своими эмоциями.

Ученица псковского лицея «Развитие» Арина Савицкая поделилась своими впечатлениями, что этого шоу очень ждала. Девочка сама занимается художественной гимнастикой, поэтому мечтала увидеть своих кумиров в живую. «У меня нет слов. В жизни все гораздо сложнее выглядит, чем на экране телевизоров. Спортсмены выполняли сложнейшие элементы. Я никогда не видела ничего подобного», — рассказала отличница.