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Общество

Отличники Псковской области съездили в Москву на шоу гимнаста Алексея Немова

26 октября 2019 года, 13:35

Победители акции «Губернаторский дневник» побывали в Москве и увидели масштабное спортивно-гимнастическое шоу четырехкратного Олимпийского чемпиона Алексея Немова . Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области. Это путешествие — подарок от губернатора Михаила Ведерникова детям за отличную учебу.

Отличники Псковской области съездили в Москву на шоу гимнаста Алексея Немова
Победители "Губернаторского дневника" побывали в Москве.
Фото пресс-службы администрации области.

Также ребята познакомились с основными достопримечательностями столицы: прошли по Красной площади, Александровскому саду, прогулялись по ВДНХ, Воробьевым горам и «старому» Арбату, побольше узнали об истории Москвы.

После представления ребята и их родители встретились с Алексеем Немовым и Михаилом Ведерниковым, который тоже присутствовал на шоу с семьей, и поделились с ними своими эмоциями.

Ученица псковского лицея «Развитие» Арина Савицкая поделилась своими впечатлениями, что этого шоу очень ждала. Девочка сама занимается художественной гимнастикой, поэтому мечтала увидеть своих кумиров в живую. «У меня нет слов. В жизни все гораздо сложнее выглядит, чем на экране телевизоров. Спортсмены выполняли сложнейшие элементы. Я никогда не видела ничего подобного», — рассказала отличница.

Отличники Псковской области съездили в Москву на шоу гимнаста Алексея Немова
Шоу Алексея Немова очень впечатлило школьников.
Фото пресс-службы администрации области.

Напомним, акция «Губернаторский дневник» газеты «Комсомольская правда-Псков» в этом году прошла в Псковской области 6-й раз. За это время ее победителями стали более 70 учеников из школ региона. За 2018/2019 учебный год победители акции все вместе заработали более 2,2 тысяч отметок «отлично».

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