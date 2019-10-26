В Островском районе заключенный получил 5,5 лет за то, что ударил кулаком сотрудника колонии

В январе 2019 года начальник отдела безопасности исправительной колонии №2 при осмотре камер выявил у одного из осужденных запрещенные к хранению предметы. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Островского района. Запрещенными предметами оказались полотенце, мочалку, шампунь, бритвенный станок, нательный пояс. Начальник отдела безопасности потребовал от осужденного вынести эти предметы из камеры. Не желая подчиняться требованиям, мужчина нанес один удар кулаком по лицу сотруднику исправительного учреждения.

Суд признал заключенного виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.