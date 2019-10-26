Житель Псковского района руками продавил стену и ограбил мастерскую

В итоге за кражу имущества из мастерской СХПК «Загорье» 29-летний житель Псковского района осужден к наказанию в виде лишения свободы. О том, как все произошло, «Псковской правде» рассказали в прокуратуре района.

В одну из ночей в середине августа ранее судимый гражданин убедился, что за его действиями никто не наблюдает, и руками продавил лист поликарбоната в стене мастерской в деревне Лопатово Псковского района. Через образовавшийся проем мужчина проник внутрь и оттуда похитил набор инструментов, угловую шлифовальную машину, сварочный инвертор ключ-трещотку. А с прилегающей территории похитил пластмассовую канистру и 20 литров дизельного топлива на общую сумму 19 430 рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства (явку с повинной, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка и других) и отягчающие – рецидив преступления, и назначил подсудимому наказание, в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.