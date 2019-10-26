Восемь граждан Вьетнама пытались сбежать из России в Евросоюз, но попались на границе в Псковской области

Островский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении восьми граждан Социалистической Республики Вьетнам в возрасте от 17 до 52 лет. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы.

В августе обвиняемые легально въехали на территорию России, чтобы незаконно пересечь границу и попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни. Так, вечером 29 августа иностранцы, не имея разрешительных документов, незаконно пересекли в Пыталовском районе российско-латвийскую границу в обход установленного пункта пропуска, однако были задержаны на территории сопредельного государства сотрудниками ГПО МВД Латвийской Республики и переданы обратно российской стороне.

Уголовное дело направлено в суд.