Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Восемь граждан Вьетнама пытались сбежать из России в Евросоюз, но попались на границе в Псковской области

26 октября 2019 года, 09:52

Островский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении восьми граждан Социалистической Республики Вьетнам в возрасте от 17 до 52 лет. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы.

В августе обвиняемые легально въехали на территорию России, чтобы незаконно пересечь границу и попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни. Так, вечером 29 августа иностранцы, не имея разрешительных документов, незаконно пересекли в Пыталовском районе российско-латвийскую границу в обход установленного пункта пропуска, однако были задержаны на территории сопредельного государства сотрудниками ГПО МВД Латвийской Республики и переданы обратно российской стороне.

Уголовное дело направлено в суд.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Отличники Псковской области съездили в Москву на шоу гимнаста Алексея Немова
В Островском районе заключенный получил 5,5 лет за то, что ударил кулаком сотрудника колонии
Житель Псковского района руками продавил стену и ограбил мастерскую
Новый детский сад для 140 детишек достраивают в Великих Луках
Порывистый ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 26 октября
На воскресные соревнования по велоспорту в «Мальскую долину» могут попасть псковичи
Уроженка Пскова Оксана Фёдорова выберет рисунки для коллекционных новогодних открыток
Пять фермеров из Псковской области получат 12,5 миллионов рублей на развитие хозяйства
Александр Котов: Желаю псковским таможенникам высоких достижений в службе на благо Отечества

Комментарии

Авторизация
No comments
Выжила в чаще

Происшествия
10 октября 09:28

Выжила в чаще

Неделю без еды провела бабушка в гдовских лесах, спасаясь песнями
Не вынес тяжести

Происшествия / ЧП
8 октября 13:01

Не вынес тяжести

В Псковской области каждый седьмой мост может оказаться опасным
Смертельная тренировка

Происшествия / ЧП
4 октября 18:05

Смертельная тренировка

10-летний великолучанин погиб, тренируясь на велосипеде на дороге. Потому что доехать до велоцентра непросто