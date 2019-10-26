Новый детский сад для 140 детишек достраивают в Великих Луках

Детский сад на Первомайской будет сдан уже в этом году. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядчик параллельно выполняет внешние и внутренние отделочные работы, работы идут в графике.

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов по поручению губернатора Михаила Ведерникова проконтролировал строительство детских садов и школ в Великих Луках. работы проводятся в рамках национального проекта «Демография».

Еще два детских сада по 140 мест каждый появятся на улице Заслонова и в микрорайоне «Северный» на улице Дружба в 2020 году. На первом объекте уже готов котлован и установлен фундамент, на втором идет подготовка стройплощадки.

Благодаря строительству новых дошкольных учреждений во втором по величине городе области будет создано дополнительно 420 мест для дошкольников.

Еще один социально значимый проект — реконструкция второго корпуса школы № 6. Средства на ремонт здания привлечены усилиями Михаила Ведерникова. Работы на площадке в самом разгаре: подрядчик делает облицовку фасада и отделку внутренних помещений. В следующем учебном году школьники уже будут здесь учиться.

По итогам объезда Сергей Грахов заметил, что раз в месяц он будет инспектировать объекты лично.

В этом году в области построено несколько школ и детских садов, обновляется школьное оборудование.