На воскресные соревнования по велоспорту в «Мальскую долину» могут попасть псковичи

В воскресенье, 27 октября, в деревне Рогово Печорского района, на территории «Мальской долины» пройдут соревнований по велоспорту маунтинбайк минидаунхилл «TrailRace XVIII». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Регистрация участников начнется в 10.30, начнутся соревнования в 12.00.

К участию допускаются спортсмены старше 14 лет, подавшие заявку не позднее 30 минут до начала соревнований. Участники делятся четыре категории: «сударыни», «юниоры», «мужчины», «мастера» и «ветераны».

Участников ожидают две трассы в один день: «Ветерок» и «Дикая». Среди элементов, которые будут выполнять участники – резкие повороты, дропы, бревенчатые конструкции.

Награждение победителей состоится в 16.30.