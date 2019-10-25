Уроженка Пскова Оксана Фёдорова выберет рисунки для коллекционных новогодних открыток

Победительница конкурса «Мисс Вселенная», уроженка Пскова, актриса и телеведущая Оксана Фёдорова возглавила жюри конкурса «Нарусуй Ёлку Победы» и выберет рисунки для новогодних открыток. Об этом «Псковской правде сообщили в пресс-службе «Музея Победы».

«Это замечательный конкурс, который объединяет детское творчество, изучение истории нашей Родины и подготовку к празднованию 75-летия Победы в наступающем Новом году!», - отметила актриса.

Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет.

Для этого им необходимо принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы». Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Организаторы будут принимать рисунки до 10 ноября. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря текущего года. Рисунки девяти победителей используют для создания коллекционной серии новогодних открыток.