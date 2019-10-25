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Общество

Александр Котов: Желаю псковским таможенникам высоких достижений в службе на благо Отечества

25 октября 2019 года, 15:47

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов таможенных органов региона с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём таможенника Российской Федерации!

История таможенной службы насчитывает несколько столетий, и во все века функции таможни оставались неизменными – пополнение бюджета государства и укрепление экономической мощи страны. От эффективности работы таможенников зависит финансирование социальных расходов государства, поддержка экономики, реализация инфраструктурных проектов.

Глобальные задачи таможенной службы не меняются со временем, но само ведомство динамично развивается и модернизируется: внедряются цифровые технологии, автоматизируются процессы таможенного оформления и контроля, активно используются телекоммуникационные системы и информационные ресурсы.

Псковские таможенники достойно несут службу. Убежден, что профессионализм и высокая ответственность и впредь будут залогом успеха в решении поставленных перед вами задач. Желаю здоровья, благополучия и высоких достижений в службе на благо Отечества!

Александр Котов: Желаю псковским таможенникам высоких достижений в службе на благо ОтечестваАлександр Котов,
председатель областного Собрания депутатов 
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