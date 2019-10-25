Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковская область готова к ликвидации возможных аварий в период отопительного сезона

25 октября 2019 года, 14:09

«Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области готова к работе в отопительный период и оперативному реагированию в случае аварийных ситуаций», - написал на своей страничке в «Инстаграм» глава региона Михаил Ведерников.

О готовности региона доложил полпред Северо-западного федерального округа Александр Гуцан на на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация и обеспечению пожарной безопасности.

«На случай ЧС у нас налажено оперативное взаимодействие областных и муниципальных служб, подготовлены к развертыванию 58 пунктов временного размещения вместимостью 5 тысяч человек, есть финансовые и технические резервы», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что отопительный сезон в Псковской области проходит в штатном режиме и к середине ноября все районы должны получить паспорта готовности.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Порывистый ветер и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 26 октября
На воскресные соревнования по велоспорту в «Мальскую долину» могут попасть псковичи
Уроженка Пскова Оксана Фёдорова выберет рисунки для коллекционных новогодних открыток
Пять фермеров из Псковской области получат 12,5 миллионов рублей на развитие хозяйства
Александр Котов: Желаю псковским таможенникам высоких достижений в службе на благо Отечества
Михаил Ведерников: Псковские таможенники блестяще справляются с защитой национальных интересов
Юная великолучанка погибла на улице вместе с парнем из-за переохлаждения
Нужны новые люди – Александр Котов о своём уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»
Зампрокурора области Виктор Тепляков приедет в Плюсский район 29 октября

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

Общество / Образование
25 октября 16:28

Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

200 талантливых детей из Пскова, Великих Лук и соседней Беларуси объединились на две недели

Королева в стране тишины

Общество
25 октября 09:31

Королева в стране тишины

Ухоженная, высокая и стройная, она вежливо кивает в ответ на приветствие и радушно улыбается, вот только сказать ничего не может — Регина глухонемая
Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

Общество
22 октября 14:57

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

В награду за доброту они стали зрителями собачьего шоу, которое тоже устроили дети