Псковская область готова к ликвидации возможных аварий в период отопительного сезона

«Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области готова к работе в отопительный период и оперативному реагированию в случае аварийных ситуаций», - написал на своей страничке в «Инстаграм» глава региона Михаил Ведерников.

О готовности региона доложил полпред Северо-западного федерального округа Александр Гуцан на на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация и обеспечению пожарной безопасности.

«На случай ЧС у нас налажено оперативное взаимодействие областных и муниципальных служб, подготовлены к развертыванию 58 пунктов временного размещения вместимостью 5 тысяч человек, есть финансовые и технические резервы», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что отопительный сезон в Псковской области проходит в штатном режиме и к середине ноября все районы должны получить паспорта готовности.