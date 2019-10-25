Михаил Ведерников: Псковские таможенники блестяще справляются с защитой национальных интересов

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенных органов Псковской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Исторические и географические факторы сделали таможенную службу одним из важнейших ведомств, действующих на территории Псковской области.

Общие границы одновременно с тремя государствами предоставляют не только большие возможности для экономического роста, но и серьёзный вызов безопасности наших рынков. Но не могу не отметить, что псковские таможенники блестяще справляются как с защитой национальных интересов, так и с задачей пополнения федерального бюджета. Только в прошлом году таможенными органами региона были перечислены почти 26 млрд рублей платежей в государственную казну.

Вашими усилиями Псковская область вносит важный вклад в развитие страны, обеспечивает комфортные условия для развития сельского хозяйства и промышленности.

Благодарю наших таможенников за доблестный труд и желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!