Юная великолучанка погибла на улице вместе с парнем из-за переохлаждения

В четверг, 24 октября, в полицию поступило сообщение о том, что на окраине Великих Лук обнаружены тела юноши и девушки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Никаких признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в ходе осмотра места происшествия, обнаружено не было.

Медицинское исследование показало, что молодые люди скончались от общего переохлаждения организма.

В настоящее время взяты образцы крови для химического анализа. 25 октября следователям удалось установить личность девушки. Ей оказалась несовершеннолетняя местная жительница. Личность погибшего парня ещё устанавливается.