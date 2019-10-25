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Происшествия

Юная великолучанка погибла на улице вместе с парнем из-за переохлаждения

25 октября 2019 года, 12:57

В четверг, 24 октября, в полицию поступило сообщение о том, что на окраине Великих Лук обнаружены тела юноши и девушки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Никаких признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в ходе осмотра места происшествия, обнаружено не было.

Медицинское исследование показало, что молодые люди скончались от общего переохлаждения организма.

В настоящее время взяты образцы крови для химического анализа. 25 октября следователям удалось установить личность девушки. Ей оказалась несовершеннолетняя местная жительница. Личность погибшего парня ещё устанавливается.

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