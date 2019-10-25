Зампрокурора области Виктор Тепляков приедет в Плюсский район 29 октября

Во вторник, 29 октября, с 11.00 в посёлке Плюсса будет работать мобильная приемная прокурора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителей района будет принимать первый заместитель прокурора области Виктор Тепляков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании прокуратуры Плюсского района по адресу: посёлок Плюсса, улица Ленина, дом 20.

Запись по телефонам: 8(81133) 2-13-06 (прокуратура Плюсского района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).