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Происшествия

Неосторожно курящая хозяйка квартиры в Дедовичах лишилась балкона

25 октября 2019 года, 11:20

Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в Дедовичском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Энергетиков поступило спасателям около 11.30. На место происшествия ту же выдвинулись восемь огнеборцев. В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорел балкон. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении хозяйки.

В связи с этим сотрудники МЧС напоминают, уберечь себя и близких от подобных пожаров:

- Постарайтесь навсегда отказаться от привычки курить;

- Особенно опасно курить на кровати: так вы можете заснуть, позволяя непотушенной сигарете выпасть из вашей руки, что может привести к загоранию;

- Не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- Никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите её только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол, не поленитесь обезопасить себя и своих близких от печальных последствий;

- Никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- Внимательно следите за курящими домочадцами.

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