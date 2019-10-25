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Общество

Названы имена золотых, серебряных и бронзовых призёров Кубка Пскова по фехтованию

25 октября 2019 года, 11:14

В Пскове прошёл Кубок города по фехтованию, который проводился в трёх возрастных группах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Среди девушек и юношей с 2003 по 2005 годов рождения первое место заняли Дарья Богданова и Иван Волков. Второе место взяли Анна Гусарова и Артем Иванов, третье место получили Анастасия Карпова, Любовь Антипова, Алексей Таранников и Егор Пайст.

В возрастных группах девушек и юношей с 2006 по 2008 годов рождения первое место досталось Ариадне Гореленко и Александру Тудакову, второе место заняла Каролина Михайлова и Георгий Махнов, третье место присудили Лие Рогожкиной, Александре Пусевой, Максиму Синькевичу и Тимофею Пермякову.

Среди девочек и мальчиков с 2009 по 2011 годов рождения победителями стали Мария Полевикова и Марк Муляр, на втором месте - София Кузьмина и Захар Петров, на третьем - Ева Белоцерковская, Екатерина Бабина, Иван Руденко и Николай Румянцев.

Всего в соревнованиях участвовало около ста человека.

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