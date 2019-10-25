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Происшествия

Полицейские назвали приметы пропавшей в Великих Луках Галины Королёвой

25 октября 2019 года, 09:39

Великолукские полицейские ведут поиски пропавшей 68-летней Королёвой Галины Павловны. Женщина ушла из дома 28 августа этого года и не вернулась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские назвали приметы пропавшей в Великих Луках Галины Королёвой
Почти два месяца о женщине ничего неизвестно.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
На вид ей 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком и коричневые туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Галины Павловны, стражи порядка просят обратиться по телефонам: 8(906)223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть Великих Лук.

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