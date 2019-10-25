Полицейские назвали приметы пропавшей в Великих Луках Галины Королёвой

Великолукские полицейские ведут поиски пропавшей 68-летней Королёвой Галины Павловны. Женщина ушла из дома 28 августа этого года и не вернулась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Великолукские полицейские ведут поиски пропавшей 68-летней Королёвой Галины Павловны. Женщина ушла из дома 28 августа этого года и не вернулась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Если вам что-либо известно о местонахождении Галины Павловны, стражи порядка просят обратиться по телефонам: 8(906)223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть Великих Лук.