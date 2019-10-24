Уборка острова Залита от мусора продолжается

Уборка территории острова Залита (Талабские острова) от мусора продолжается. На протяжении нескольких месяцев по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с острова вывозились мусор и отходы. На островах Белова и Залита летом были проведены несколько субботников.
Очередной субботник в четверг, 24 октября провели волонтеры и сотрудники Центра развития и творчества детей и молодежи Псковского района при участии местных жителей. Инвентарем участникам субботника помог региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Экопром».
Собранный мусор с острова вывозит компания "Экопром"
Фото пресс-службы Псковского района
Всего было собрано 30 кубометров мусора.