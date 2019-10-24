Уборка острова Залита от мусора продолжается

Уборка территории острова Залита (Талабские острова) от мусора продолжается. На протяжении нескольких месяцев по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с острова вывозились мусор и отходы. На островах Белова и Залита летом были проведены несколько субботников.