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Общество / Коммуналка

Уборка острова Залита от мусора продолжается

24 октября 2019 года, 22:45

Уборка территории острова Залита (Талабские острова) от мусора продолжается. На протяжении нескольких месяцев по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с острова вывозились мусор и отходы. На островах Белова и Залита летом были проведены несколько субботников.

Уборка острова Залита от мусора продолжается
Собранный мусор с острова вывозит компания "Экопром"
Фото пресс-службы Псковского района
Очередной субботник в четверг, 24 октября провели волонтеры и сотрудники Центра развития и творчества детей и молодежи Псковского района при участии местных жителей. Инвентарем участникам субботника помог региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Экопром».

Всего было собрано 30 кубометров мусора.

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