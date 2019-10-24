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Общество

Автора YouTube-канала «Деревенский блокнот» выдвинули на премию «Народное признание – 2019»

24 октября 2019 года, 15:54

Газета «Псковская правда» выдвинула на соискание премии «Народное признание – 2019» блогера из Пустошки, автора канала «Деревенский блокнот» на YouTube Андрея Тамашова. Блогер поборется за заветную статуэтку в номинации «Талант», пишет Псковское агентство информации.

Автора YouTube-канала «Деревенский блокнот» выдвинули на премию «Народное признание – 2019»
Андрей рассказывает своим зрителям, как прожить в деревне без дополнительных материальных возможностей.
Стоп-кадр с YouTube-канала «Деревенский блокнот».
Петербуржец Андрей Тамашов уехал от суеты большого города в пустошкинскую деревню и стал популярным. Он всю жизнь мечтал поселиться в деревне. Чтобы без суеты, в тишине и спокойствии. Чтобы строить дом, сажать огород и вести хозяйство. Несколько лет назад он переехал в псковскую глубинку, но там его настигла популярность: более 37 миллионов просмотров на YouTube его роликов о деревенской жизни и более 183 тысяч подписчиков канала «Деревенский блокнот».

Канал стал для теперь уже бывшего петербуржца (в город он не приезжал уже почти пять лет) основным источником заработка, отнимающим 50 часов в неделю. Десять из них Андрей тратит, отвечая на комментарии зрителей. Деревенский сегмент он называет дном YouTube и дает советы тем, кто только собирается покорять видеопортал.

Автора YouTube-канала «Деревенский блокнот» выдвинули на премию «Народное признание – 2019»
Напомним, премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Подробная информация о номинация и правилах участия доступна по этой ссылке.

Отметим, что заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 5 декабря.

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