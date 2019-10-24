Автора YouTube-канала «Деревенский блокнот» выдвинули на премию «Народное признание – 2019»

Петербуржец Андрей Тамашов уехал от суеты большого города в пустошкинскую деревню и стал популярным. Он всю жизнь мечтал поселиться в деревне. Чтобы без суеты, в тишине и спокойствии. Чтобы строить дом, сажать огород и вести хозяйство. Несколько лет назад он переехал в псковскую глубинку, но там его настигла популярность: более 37 миллионов просмотров на YouTube его роликов о деревенской жизни и более 183 тысяч подписчиков канала «Деревенский блокнот».

Канал стал для теперь уже бывшего петербуржца (в город он не приезжал уже почти пять лет) основным источником заработка, отнимающим 50 часов в неделю. Десять из них Андрей тратит, отвечая на комментарии зрителей. Деревенский сегмент он называет дном YouTube и дает советы тем, кто только собирается покорять видеопортал.