Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Режиссёр Дмитрий Месхиев: Фильм «Джокер» может стать поворотным во всём мировом кино

24 октября 2019 года, 15:14

«С опозданием посмотрел «Джокера». Прекрасно сыгран, красиво снят и очень хорошо сделан фильм. Темный, депрессивный, грустный, немного затянутый, с неспешно развивающимся сюжетом», - написал на своей страничке в «Фейсбук» художественный руководитель Псковского драмтеатра, режиссёр («Американка», «Свои», «Батальон») Дмитрий Месхиев.

Режиссёр отметил, что в картине «Джокер» всё по-настоящему:

И грязь, и обгрызанные ногти Феникса, и натура без графики и мультиков,и реальные интерьеры, и камерность ,- всё чего давно уже не было в большом экранном кино.


Режиссёр Дмитрий Месхиев: Фильм «Джокер» может стать поворотным во всём мировом киноДмитрий Месхиев, художественный руководитель Псковского драматического театр 
Дмитрий Месхиев отметил, что прочёл много отзывов о фильме, разные мнения, в основном хвалебные.

«Личность и фашизм, личность и толпа, психическое состояние не только героя, но и мира в целом, необоснованная жестокость, толкающая на ещё большую жестокость, дикое одиночество людей и необъятное желание добра и любви, которых нет вокруг. Как-то всё это не похоже на современное экранное кино , которое за последние годы превратилось в сплошной аттракцион или попытки развеселить зрителя однотипными комедиями», - написал в соцсети режиссёр.

На сегодняшний день кассовые сборы «Джокера» составляют более 1,3 миллиарда долларов.

«На мой взгляд, этот фильм может стать поворотным, этапным во всем мировом кино», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Уборка острова Залита от мусора продолжается
О возможном дожде 25 октября предупредили жителей Псковской области
Автора YouTube-канала «Деревенский блокнот» выдвинули на премию «Народное признание – 2019»
Мамы Пскова смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»
Псковская область за год нарастила производство сыра
Кира Яковлева: Врачи госпиталя ветеранов помогли очень быстро «вернуться в строй»
Благодарная врачам псковичка: Медсестры с ребёнком даже за ручку ходили
Псковичи с помощью гаджета смогут получить бесплатный доступ к бестселлерам
Последний раз пропавшего 66-летнего великолучанина видели на автовокзале (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)
Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Культура / Событие
18 октября 14:28

Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Дно Чудского озера обследуют, про легендарного князя снимут фильм, в области появятся новые туристические объекты