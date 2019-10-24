Режиссёр Дмитрий Месхиев: Фильм «Джокер» может стать поворотным во всём мировом кино

«С опозданием посмотрел «Джокера». Прекрасно сыгран, красиво снят и очень хорошо сделан фильм. Темный, депрессивный, грустный, немного затянутый, с неспешно развивающимся сюжетом», - написал на своей страничке в «Фейсбук» художественный руководитель Псковского драмтеатра, режиссёр («Американка», «Свои», «Батальон») Дмитрий Месхиев.

И грязь, и обгрызанные ногти Феникса, и натура без графики и мультиков,и реальные интерьеры, и камерность ,- всё чего давно уже не было в большом экранном кино.

Дмитрий Месхиев отметил, что прочёл много отзывов о фильме, разные мнения, в основном хвалебные.

«Личность и фашизм, личность и толпа, психическое состояние не только героя, но и мира в целом, необоснованная жестокость, толкающая на ещё большую жестокость, дикое одиночество людей и необъятное желание добра и любви, которых нет вокруг. Как-то всё это не похоже на современное экранное кино , которое за последние годы превратилось в сплошной аттракцион или попытки развеселить зрителя однотипными комедиями», - написал в соцсети режиссёр.

На сегодняшний день кассовые сборы «Джокера» составляют более 1,3 миллиарда долларов.

«На мой взгляд, этот фильм может стать поворотным, этапным во всем мировом кино», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.