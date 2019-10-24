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Общество

Псковская область за год нарастила производство сыра

24 октября 2019 года, 14:24

Псковская область увеличила объём производства сыра и сырной продукции на 2,2% и разместилась на 13-м месте в топ-20 субъектов России по итогам января – августа 2019 года. Данные получены из рейтинга, подготовленного аналитическим центром Milk News совместно с Союзмолоко по данным федеральной службы государственной статистики.

Тройку лидеров в списке рейтинга занимают Алтайский край (+1,5%, объём производства – 64 тысячи тонн), Московская область (+10,7%, объём производства – 41,9 тысяч тонн) и Брянская область (+17,4%, объём производства – 31 тысяч тонн). Замыкают двадцатку лидеров Рязанская область (-22,5%, объём производства – 8,4 тысячи тонн), Свердловская область (+12,5, объём производства – 7,8 тысяч тонн) и Ивановская область (+3%, объём производства – 6,7 тысяч тонн).

Добавим, что на двадцать вышеперечисленных субъектов приходится около 82% производства сыра и сырных продуктов.

Напомним, великолукский агрохолдинг, расположенный на территории Псковской области – первое российское предприятие, которое начало поставки в Южную Америку.

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