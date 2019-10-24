Кира Яковлева: Врачи госпиталя ветеранов помогли очень быстро «вернуться в строй»

«Хочу выразить благодарность от своего имени и от имени моей мамы врачам госпиталя ветеранов. Моя мама, малолетний узник, часто лежит в этом госпитале в отделении терапии — около двух раз в год. Там работают замечательные врачи. Они нам очень помогают. Например, уже подходила очередь мамы снова полежать в госпитале, но ей внезапно потребовалась операция, ее перевели в другую больницу. Нам помогли очень быстро «вернуться в строй» и не ждать новой очереди, еще и фельдшер на дом приходил уколы делать! Хочу поблагодарить за помощь заместителя главврача госпиталя Антонину Аркадьевну Прусову за ее доброе и отзывчивое отношение, за помощь. И остальные доктора и медсестры там работают на совесть! Они все замечательные — низкий им поклон!»

Кира Михайловна Яковлева, Псковский район