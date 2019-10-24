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Общество

Кира Яковлева: Врачи госпиталя ветеранов помогли очень быстро «вернуться в строй»

24 октября 2019 года, 13:00

«Хочу выразить благодарность от своего имени и от имени моей мамы врачам госпиталя ветеранов. Моя мама, малолетний узник, часто лежит в этом госпитале в отделении терапии — около двух раз в год. Там работают замечательные врачи. Они нам очень помогают. Например, уже подходила очередь мамы снова полежать в госпитале, но ей внезапно потребовалась операция, ее перевели в другую больницу. Нам помогли очень быстро «вернуться в строй» и не ждать новой очереди, еще и фельдшер на дом приходил уколы делать! Хочу поблагодарить за помощь заместителя главврача госпиталя Антонину Аркадьевну Прусову за ее доброе и отзывчивое отношение, за помощь. И остальные доктора и медсестры там работают на совесть! Они все замечательные — низкий им поклон!»

Кира Михайловна Яковлева, Псковский район

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Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.
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