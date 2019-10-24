Благодарная врачам псковичка: Медсестры с ребёнком даже за ручку ходили

«У меня ребенок некоторое время находился на дневном стационаре в неврологическом отделении Детской областной больницы. Хочу выразить слова благодарности врачу-неврологу Надежде Цесле, она очень добрый и отзывчивый врач. В стационаре нам провели все необходимые обследования, медсестры с ребенком даже за ручку ходили — такое внимательное было отношение! Также хочу поблагодарить нашу массажистку Ольгу Михайловну и психолога Викторию Юрьевну Гогиашвили — это высококвалифицированные специалисты. Спасибо вам от всего сердца!»
Евгения Артемьева, Псковский район