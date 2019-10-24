Псковичи с помощью гаджета смогут получить бесплатный доступ к бестселлерам

В Международный «День без бумаги» псковичи смогут скачать электронные бестселлеры бесплатно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В четверг, 24 октября, и в любой другой день работы библиотеки на улице Конной псковичи могут получить бесплатный доступ к оцифрованным изданиям «ЛитРес».

Всем, кто желает пользоваться электронными книжными фондами бесплатно, надо прийти с паспортом в библиотеку и получить логин и пароль для входа в систему, либо отсканировать QR-коды понравившихся книг со специального стенда.

После этого вы сможете читать любые книги с интернет-агрегатора, не покупая их, через специальное приложение в телефоне, планшете или прямо на сайте.

Добавим, что скачать книгу с насовсем не удастся. Вы сможете получить её для чтения не дольше, чем на две недели.