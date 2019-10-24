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Происшествия

Последний раз пропавшего 66-летнего великолучанина видели на автовокзале (ФОТО)

24 октября 2019 года, 10:29

Полицейские Великих Лук разыскивают 66-летнего Курьякова Александра Николаевича, который 27 сентября нынешнего года бесследно исчез в районе городского автовокзала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Последний раз пропавшего 66-летнего великолучанина видели на автовокзале (ФОТО)
Полицейские просят помощи в поисках пропавшего.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Мужчине на вид 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные.

Был одет в камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета, спортивный костюм и футболка в зелено-серую полоску.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Николаевича, стражи порядка просят обратиться по телефонам: 8(906)223-11-28 - уголовный розыск, (881153)5-27-94 - дежурная часть Великих Лук.

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