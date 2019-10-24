Последний раз пропавшего 66-летнего великолучанина видели на автовокзале (ФОТО)

Полицейские Великих Лук разыскивают 66-летнего Курьякова Александра Николаевича, который 27 сентября нынешнего года бесследно исчез в районе городского автовокзала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчине на вид 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные.

Был одет в камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета, спортивный костюм и футболка в зелено-серую полоску.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Николаевича, стражи порядка просят обратиться по телефонам: 8(906)223-11-28 - уголовный розыск, (881153)5-27-94 - дежурная часть Великих Лук.