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Политика

Телефонные мошенники наживаются на родителях участников конкурса «Живая классика»

24 октября 2019 года, 09:45

Детский литературный конкурс «Живая классика» подвергся атаке мошенников. Аферисты выходят на контакт с родителями участников и предлагают им путёвки в детские оздоровительные лагеря «Океан» и «Орлёнок». Об этом «Псковской правде» сообщили в организаторы международного конкурса.

Пострадавшие сообщили, что звонивший им мужчина, прикрываясь именем организаторов конкурса, рассказывал о возможности бесплатного отдыха для ребёнка, участвовавшего в конкурсе. Мошенник утверждал, что такой шанс выпал в связи с отказом победителя, который якобы выиграл путёвку в лагерь. Родителям всего лишь нужно было оплатить проезд от 3 до 6 тысяч рублей.

К счастью, уже удалось зафиксировать данные карты обманщиков и телефонный номер, с которого они звонили, но вычислить их местоположение пока не удалось. Звонки продолжают поступать школьным учителям и родителям участников из разных регионов России.

Дорогие родители участников конкурса, сотрудники фонда «Живая классика» никогда не просят переводить деньги на их банковские карты. Если вам предложили перевести деньги, значит, вы столкнулись с мошенниками. Большая просьба: пишите заявления в полицию и присылайте копию заявлений в фонд – это поможет правоохранительным органам скорее поймать преступников.


Телефонные мошенники наживаются на родителях участников конкурса «Живая классика»Марина Смирнова,
президент фонда «Живая классика» 
Всех участников и их родителей просят сохранять бдительность и сообщать о подобных случаях мошенничества по официальным каналам связи с организаторами, указанными на этом сайте и в социальных сетях «ВКонтакте», «Фэйсбук» и «Инстаграм».

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