Телефонные мошенники наживаются на родителях участников конкурса «Живая классика»

Детский литературный конкурс «Живая классика» подвергся атаке мошенников. Аферисты выходят на контакт с родителями участников и предлагают им путёвки в детские оздоровительные лагеря «Океан» и «Орлёнок». Об этом «Псковской правде» сообщили в организаторы международного конкурса.

Пострадавшие сообщили, что звонивший им мужчина, прикрываясь именем организаторов конкурса, рассказывал о возможности бесплатного отдыха для ребёнка, участвовавшего в конкурсе. Мошенник утверждал, что такой шанс выпал в связи с отказом победителя, который якобы выиграл путёвку в лагерь. Родителям всего лишь нужно было оплатить проезд от 3 до 6 тысяч рублей.

К счастью, уже удалось зафиксировать данные карты обманщиков и телефонный номер, с которого они звонили, но вычислить их местоположение пока не удалось. Звонки продолжают поступать школьным учителям и родителям участников из разных регионов России.