Михаил Ведерников поручил повысить эффективность работы многофункциональный центров

Губернатор Михаил Ведерников поручил новому руководителю многофункционального центра Екатерина Ершовой вывести его на новый уровень. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Последнее время поступало много жалоб на работу регионального МФЦ. Ваша служба для населения очень важна и должна работать четко и слажено. Надо обязательно расширять перечень предоставляемых услуг», — сказал Михаил Ведерников.

Екатерина Ершова сообщила главе региона, что уже прорабатываются вопросы о сокращении времени ожидания, увеличении скорости оказания услуг, внедрении системы оплаты госпошлин, а также организации выездного обслуживания.

Михаил Ведерников поручил новому руководителю разработать и представить план развития МФЦ, который повысит эффективность службы и улучшит доступность услуг.