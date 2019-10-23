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Общество

Капитальный ремонт в Печорской районной больнице планируют закончить в 2020 году

23 октября 2019 года, 17:18

Начался капитальный ремонт одного из лечебных корпусов в Печорской районной больнице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас на трехэтажном здании корпуса «А», где располагается приемный покой и административные кабинеты, идёт капремонт кровли. Стоимость работ составит около 2,5 миллионов рублей.

В корпусе «А» больницы должны будут привести в нормальное состояние водопровод, канализацию, системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Также подрядчик выполнит перепланировку и косметическую отделку помещений, отремонтирует крыльцо, заменит окна и двери. Водопровод и систему электроснабжения обновят и в корпусе «Б». Стоимость этих работ – 16 миллионов рублей.

Работы должны будут завершиться летом 2020 года.

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