Капитальный ремонт в Печорской районной больнице планируют закончить в 2020 году

Начался капитальный ремонт одного из лечебных корпусов в Печорской районной больнице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас на трехэтажном здании корпуса «А», где располагается приемный покой и административные кабинеты, идёт капремонт кровли. Стоимость работ составит около 2,5 миллионов рублей.

В корпусе «А» больницы должны будут привести в нормальное состояние водопровод, канализацию, системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Также подрядчик выполнит перепланировку и косметическую отделку помещений, отремонтирует крыльцо, заменит окна и двери. Водопровод и систему электроснабжения обновят и в корпусе «Б». Стоимость этих работ – 16 миллионов рублей.

Работы должны будут завершиться летом 2020 года.