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Политика

Житель Острова ответит перед судом за попытку дать 30-тысячную взятку полицейскому

23 октября 2019 года, 16:42

Житель Острова предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

Установлено, что обвиняемый, передвигаясь на легковом автомобилей по дороге Нестрино – Остров, был остановлен сотрудниками отдела ГИБДД. Причиной остановки стала недопустимая тонировка на стеклах. При составлении протокола о нарушении дорожные полицейские заметили, что водитель ведет себя подозрительно. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Позже, прибыв в здание полиции, водитель попытался дать взятку 30 тысяч рублей начальнику отделения. Тот от денег отказался и сообщил о случившемся в местную дежурную часть.

В настоящее время уголовное дело против задержанного направлено в Порховский районный суд.

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