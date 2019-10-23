Житель Острова ответит перед судом за попытку дать 30-тысячную взятку полицейскому

Житель Острова предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

Установлено, что обвиняемый, передвигаясь на легковом автомобилей по дороге Нестрино – Остров, был остановлен сотрудниками отдела ГИБДД. Причиной остановки стала недопустимая тонировка на стеклах. При составлении протокола о нарушении дорожные полицейские заметили, что водитель ведет себя подозрительно. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Позже, прибыв в здание полиции, водитель попытался дать взятку 30 тысяч рублей начальнику отделения. Тот от денег отказался и сообщил о случившемся в местную дежурную часть.

В настоящее время уголовное дело против задержанного направлено в Порховский районный суд.