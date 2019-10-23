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Происшествия

Обещал построить дом: житель Палкинского района, обманувший петербурженку, ждёт суда

23 октября 2019 года, 16:25

В Порховском районе будут судить жителя палкинской деревни Сопки, обвиняемого в мошенничестве при строительстве дома. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый заключил с жительницей Санкт-Петербурга устный договор о строительстве дома в Порховском районе. Мужчина получил более 460 тысяч рублей на якобы покупку строительных материалов и их транспортировку, а также оплату труда наёмных рабочих. Как впоследствии выяснилось, полученные деньги мужчина похитил, а обещание построить дом выполнять и не собирался.

Кроме того, обвиняемый похитил и продал строительные инструменты и материалы, которые ему предоставила жительница северной столицы. В этом случае причинённый ущерб составил более 180 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело против жителя Палкинского района направлено в суд.

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