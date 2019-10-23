Организаторы первого кампуса молодежных инноваций в Псковской области встретятся с журналистами

В четверг, 24 августа в 15.00 часов в пресс-центре «Псковской правды» состоится встреча с организаторами первого кампуса молодежных инноваций в Псковской области.

Тематическая двухнедельная смена от детского технопарка «#КванториумПсков» стартует 25 октября. Две сотни талантливых детей из России и Белоруссии в возрасте от 12 до 17 лет будут работать над реальными проектами в различных сферах, применяя самые современные технологии.

Спикеры:

- директор детского технопарка «Кванториум Псков», Вячеслав Александрович Гордин;

- заместитель директора детского технопарка «Кванториум Псков», Оксана Геннадьевна Петрова;

- методист детского технопарка «Кванториум Псков», Галина Андреевна Косцюкевич.

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте в личных сообщениях, в комментариях к этой новости или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.