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Общество

Лучший плакат в поддержку участника «Маленького чемпиона» выберут в Пскове

23 октября 2019 года, 15:24

Самые творческие командные газеты в поддержку участников праздника «Маленький чемпион» отметят призами. Об этом «Псковской правде» сообщили организатор мероприятия «Комсомольская правда – Псков».

Напомним, специально для болельщиков на спортивном празднике организован «Конкурс командных газет», к которому нужно готовиться заранее. Каким именно будет плакат в поддержку малышей, вышедших на дорожки для забегов, решать исключительно вам. Главное условие – плакат должен быть зарегистрирован 10 ноября у организаторов на площадке до 11.30.

Напомним, на забеги записываются малыши от 6 месяцев до 2 лет. Купон-заявка выходит каждую среду в свежем номере «Комсомольской правды – Псков».

Семейный праздник «Маленький чемпион» пройдёт в универсальном спортивном комплексе «Олимп» 10 ноября. Начало регистрации в 10.00, забеги начнутся спустя полчаса.

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