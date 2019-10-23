Заключительный конкурс исполнителей народной песни состоится в Порхове в субботу

В субботу, 26 октября, в 13.00 в Порховском социально-культурном комплексе состоится очередной заключительный зональный конкурс исполнителей народной песни «Песня русская». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Участниками конкурса станут творческие коллективы и исполнители Стругокрасненского, Плюсского, Порховского, Гдовского, Локнянского и Дедовичского районов.

Впервые в конкурсе примут участие детский хор и юные вокалисты Стругокрасненской средней школы. Локнянский район будет представлен лауреатами конкурсов прошлых лет: ансамблем «Отрада» и мужским ансамблем «Нет проблем», а также хором русской песни. Порховский район представят Народные самодеятельные коллективы: хор русской песни «Сударушки» Славковского социально-культурного комплекса, фольклорный ансамбль «Забава» Порховского социально-культурного комплекса и хор русской песни Порховского социально-культурного комплекса.

По окончании конкурса руководителям коллективов дадут рекомендации для дальнейшей работы.