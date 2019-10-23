Индивидуальные скидки ждут псковичей-участников нового Тура по новостройкам

Участникам нынешней экскурсии застройщики предлагают индивидуальную скидку. В списке предлагаемых для будущих новоселов многоэтажные дома на Запсковье и Завеличье.

Жителей Псковской области приглашают в новый Тур по новостройкам. Об этом «Псковской правде» сообщил организатор поездки «Комсомольская правда – Псков».

В субботу, 26 октября, будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10); ЖК «Европа» (улица Пражская, дом 8/12 и улица Венская, дом 8); новый дом на Запсковье, улица Крупская, дом 24, SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

Отъезд от «Дома печати» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33) в 11.00. Записаться в поездку можно по телефону: (8112) 702-042.