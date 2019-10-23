Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

За незаконные убийства косуль троим жителям Псковской области грозит реальный срок

23 октября 2019 года, 12:42

Трое мужчин подозреваются в отстреле косуль без лицензии в Пыталовском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Недалеко от поселка Белорусский в 22 октября стражи порядка остановили «Фольксваген» для проверки документов. При досмотре в иномарке они нашли разделанные туши двух косуль. В легковушке находились трое жителей Псковской области. У мужчин также имелось несколько охотничьих ружей.

По версии следствия, эти граждане занимались незаконной охотой на косуль, поскольку у них была лицензия только на пушного зверя и пернатую дичь. Причиненный ущерб составил 240 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Охотникам грозит крупный штраф или тюремный срок до двух лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Синоптики: 24 октября в Псковской области разогреет до 13 градусов тепла
Капитальный ремонт в Печорской районной больнице планируют закончить в 2020 году
Житель Острова ответит перед судом за попытку дать 30-тысячную взятку полицейскому
Обещал построить дом: житель Палкинского района, обманувший петербурженку, ждёт суда
Организаторы первого кампуса молодежных инноваций в Псковской области встретятся с журналистами
Лучший плакат в поддержку участника «Маленького чемпиона» выберут в Пскове
Заключительный конкурс исполнителей народной песни состоится в Порхове в субботу
Время продажи алкоголя в Псковской области увеличится на два часа
Индивидуальные скидки ждут псковичей-участников нового Тура по новостройкам

Комментарии

Авторизация
No comments
Выжила в чаще

Происшествия
10 октября 09:28

Выжила в чаще

Неделю без еды провела бабушка в гдовских лесах, спасаясь песнями
Не вынес тяжести

Происшествия / ЧП
8 октября 13:01

Не вынес тяжести

В Псковской области каждый седьмой мост может оказаться опасным
Смертельная тренировка

Происшествия / ЧП
4 октября 18:05

Смертельная тренировка

10-летний великолучанин погиб, тренируясь на велосипеде на дороге. Потому что доехать до велоцентра непросто