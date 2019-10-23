За незаконные убийства косуль троим жителям Псковской области грозит реальный срок

Трое мужчин подозреваются в отстреле косуль без лицензии в Пыталовском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Недалеко от поселка Белорусский в 22 октября стражи порядка остановили «Фольксваген» для проверки документов. При досмотре в иномарке они нашли разделанные туши двух косуль. В легковушке находились трое жителей Псковской области. У мужчин также имелось несколько охотничьих ружей.

По версии следствия, эти граждане занимались незаконной охотой на косуль, поскольку у них была лицензия только на пушного зверя и пернатую дичь. Причиненный ущерб составил 240 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Охотникам грозит крупный штраф или тюремный срок до двух лет.