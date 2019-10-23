Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

От псковичей, желающих войти в состав Общественной палаты, ждут заявления

23 октября 2019 года, 11:39

С 23 октября начинается прием заявок от желающих войти в состав Общественной палаты Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявления принимают до 2 ноября в здании Псковской городской Думы (Псков, улица Некрасова, дом 14) в кабинетах №№2 и 3 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 каждый день.

При себе необходимо иметь:

- Заявление о желании войти в состав Общественной палаты, адресованное членам Общественной палаты города Пскова;

- Автобиографию, в которой необходимо указать сведения о кандидате: фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, место жительства, место работы или службы, занимаемую должность, род занятий (в случае отсутствия места работы или службы);

- Информацию об общественной деятельности кандидата.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Синоптики: 24 октября в Псковской области разогреет до 13 градусов тепла
Капитальный ремонт в Печорской районной больнице планируют закончить в 2020 году
Житель Острова ответит перед судом за попытку дать 30-тысячную взятку полицейскому
Обещал построить дом: житель Палкинского района, обманувший петербурженку, ждёт суда
Организаторы первого кампуса молодежных инноваций в Псковской области встретятся с журналистами
Лучший плакат в поддержку участника «Маленького чемпиона» выберут в Пскове
Заключительный конкурс исполнителей народной песни состоится в Порхове в субботу
Время продажи алкоголя в Псковской области увеличится на два часа
Индивидуальные скидки ждут псковичей-участников нового Тура по новостройкам

Комментарии

Авторизация
No comments
Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

Общество
22 октября 14:57

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

В награду за доброту они стали зрителями собачьего шоу, которое тоже устроили дети
Волонтёры сбились с ног

Общество
22 октября 11:58

Волонтёры сбились с ног

За день в кол-центре принимают около ста заявок на подключение оборудования для приема цифрового телесигнала
Трусцой за мусором

Общество
21 октября 11:32

Трусцой за мусором

Тренировку по бегу во время субботника провели на стадионе «Электрон» псковичи