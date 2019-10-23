От псковичей, желающих войти в состав Общественной палаты, ждут заявления

С 23 октября начинается прием заявок от желающих войти в состав Общественной палаты Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявления принимают до 2 ноября в здании Псковской городской Думы (Псков, улица Некрасова, дом 14) в кабинетах №№2 и 3 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 каждый день.

При себе необходимо иметь:

- Заявление о желании войти в состав Общественной палаты, адресованное членам Общественной палаты города Пскова;

- Автобиографию, в которой необходимо указать сведения о кандидате: фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, место жительства, место работы или службы, занимаемую должность, род занятий (в случае отсутствия места работы или службы);

- Информацию об общественной деятельности кандидата.