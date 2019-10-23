Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ещё два мусоровоза с задней погрузкой пополнили парк компании «Экопром»

23 октября 2019 года, 11:26

Ещё две машины с задней погрузкой пополнили парк регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Ещё два мусоровоза с задней погрузкой пополнили парк компании «Экопром»
Новая техника пополнила парк «Экопрома».
Фото пресс-службы компании «Экопром».
«Мы стараемся переходить на европейские стандарты. С этим связано приобретение мусоровозов с задней загрузкой, как это принято в странах Евросоюза», - сообщил директор компании Сергей Пайст.

По его словам, такого рода техника уже работает в 13 районах области, а также в областном центре.

Ещё два мусоровоза с задней погрузкой пополнили парк компании «Экопром»
В зоне обслуживания регоператора находится более 500 тысяч жителей Псковской области.
Фото пресс-службы компании «Экопром».
«Всего в техпарке «Экопрома» уже 30 заднепогрузочных машин», - сказал директор компании и отметил, что субподрядчики в нескольких районах области за этот год поменяли технику с боковой погрузкой на заднюю, понимая ее эффективность.

Добавим, что с начала работы в Псковской области компания «Экопром» вложила в технику и имущество порядка 500 миллионов рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Синоптики: 24 октября в Псковской области разогреет до 13 градусов тепла
Капитальный ремонт в Печорской районной больнице планируют закончить в 2020 году
Житель Острова ответит перед судом за попытку дать 30-тысячную взятку полицейскому
Обещал построить дом: житель Палкинского района, обманувший петербурженку, ждёт суда
Организаторы первого кампуса молодежных инноваций в Псковской области встретятся с журналистами
Лучший плакат в поддержку участника «Маленького чемпиона» выберут в Пскове
Заключительный конкурс исполнителей народной песни состоится в Порхове в субботу
Время продажи алкоголя в Псковской области увеличится на два часа
Индивидуальные скидки ждут псковичей-участников нового Тура по новостройкам

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

Общество
22 октября 14:57

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

В награду за доброту они стали зрителями собачьего шоу, которое тоже устроили дети
Волонтёры сбились с ног

Общество
22 октября 11:58

Волонтёры сбились с ног

За день в кол-центре принимают около ста заявок на подключение оборудования для приема цифрового телесигнала
Трусцой за мусором

Общество
21 октября 11:32

Трусцой за мусором

Тренировку по бегу во время субботника провели на стадионе «Электрон» псковичи