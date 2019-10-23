Ещё два мусоровоза с задней погрузкой пополнили парк компании «Экопром»

Ещё две машины с задней погрузкой пополнили парк регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

«Мы стараемся переходить на европейские стандарты. С этим связано приобретение мусоровозов с задней загрузкой, как это принято в странах Евросоюза», - сообщил директор компании Сергей Пайст. По его словам, такого рода техника уже работает в 13 районах области, а также в областном центре.