Ещё два мусоровоза с задней погрузкой пополнили парк компании «Экопром»

Ещё две машины с задней погрузкой пополнили парк регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Экопром».
Ещё две машины с задней погрузкой пополнили парк регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Экопром».
По его словам, такого рода техника уже работает в 13 районах области, а также в областном центре.
Добавим, что с начала работы в Псковской области компания «Экопром» вложила в технику и имущество порядка 500 миллионов рублей.