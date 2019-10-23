Михаил Ведерников: Псковской области нужны компетентные и профессиональные лидеры

Жители Псковской области подали 350 заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020». В общей сложности на конкурс подано более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Псковской области нужны компетентные и профессиональные лидеры. Мы будем искать среди участников перспективных специалистов. Дерзайте!», — отметил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграме».

Регистрация на конкурс завершится 27 октября в 23:59. Конкурсантам нужно заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Уже с 28 октября начнется дистанционный этап. Участникам необходимо будет пройти ряд тестов, проверив интеллектуальные способности управленческую готовность и потенциал.

Конкурс «Лидеры России 2020» проводится в четыре этапа:

- Онлайн-регистрация участников (до 27 октября);

- Дистанционный этап (с октября по декабрь);

- Очные полуфиналы в восьми федеральных округах (с января по март);

- Суперфинал (с марта по апрель).

Все победители конкурса получат образовательный грант и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Напомним, глава региона Михаил Ведерников также призвал псковичей к участию в третьем сезоне «Лидеров России».