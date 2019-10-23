Команда псковского проекта «Модная революция» поборется за статуэтку «Народного признания»

Команду проекта «Модная революция» выдвинули на соискание премии «Народное признание – 2019» в номинации «Инициатива». Заявка поступила от жительницы Пскова Ларисы Ивановой, пишет Псковское агентство информации.
Команду проекта «Модная революция» выдвинули на соискание премии «Народное признание – 2019» в номинации «Инициатива». Заявка поступила от жительницы Пскова Ларисы Ивановой, пишет Псковское агентство информации.
«Специалистам проекта удается не только подобрать участнице новый гардероб и новую причёску, но и поднять самооценку человека», - написала Лариса Иванова.
По её словам, стилисты помогают участницам «Модной революции» обрести веру в самих себя и поменять взгляды на жизнь.
«Создатели проекта работают от души и любовью подходят к новому образу каждой участницы», - добавила псковичка.
Подробная информация о номинация и правилах участия доступна по этой ссылке.
Отметим, что заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 5 декабря.