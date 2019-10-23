Команда псковского проекта «Модная революция» поборется за статуэтку «Народного признания»

В своей заявке псковичка отметила, что благодаря слаженной работе профессионалов, преображения участниц проекта даёт отличные результаты.

«Специалистам проекта удается не только подобрать участнице новый гардероб и новую причёску, но и поднять самооценку человека», - написала Лариса Иванова.

По её словам, стилисты помогают участницам «Модной революции» обрести веру в самих себя и поменять взгляды на жизнь.

«Создатели проекта работают от души и любовью подходят к новому образу каждой участницы», - добавила псковичка.