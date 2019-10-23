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Общество

Команда псковского проекта «Модная революция» поборется за статуэтку «Народного признания»

23 октября 2019 года, 10:24

Команду проекта «Модная революция» выдвинули на соискание премии «Народное признание – 2019» в номинации «Инициатива». Заявка поступила от жительницы Пскова Ларисы Ивановой, пишет Псковское агентство информации.

Команда псковского проекта «Модная революция» поборется за статуэтку «Народного признания»
Первый выпуск «Модной революции» вышел в феврале 2009 года.
Фото Татьяны Родиной.
В своей заявке псковичка отметила, что благодаря слаженной работе профессионалов, преображения участниц проекта даёт отличные результаты.

«Специалистам проекта удается не только подобрать участнице новый гардероб и новую причёску, но и поднять самооценку человека», - написала Лариса Иванова.

По её словам, стилисты помогают участницам «Модной революции» обрести веру в самих себя и поменять взгляды на жизнь.

«Создатели проекта работают от души и любовью подходят к новому образу каждой участницы», - добавила псковичка.

Команда псковского проекта «Модная революция» поборется за статуэтку «Народного признания»
Напомним, премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Подробная информация о номинация и правилах участия доступна по этой ссылке.

Отметим, что заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 5 декабря.

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