Пропавшая 18-летняя великолучанка может находиться в Москве (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

Великолукские полицейские разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю Самулевич Екатерину Романовну, которая ушла из дома 20 октября текущего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Великолукские полицейские разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю Самулевич Екатерину Романовну, которая ушла из дома 20 октября текущего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Стражи порядка предполагают, что девушка может находиться в Москве.
Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Самулевич, просьба обратиться по телефонам: 8(906)22311-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть Великих Лук.