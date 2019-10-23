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Политика

Пропавшая 18-летняя великолучанка может находиться в Москве (ФОТО, ПРИМЕТЫ)

23 октября 2019 года, 10:07

Великолукские полицейские разыскивают пропавшую без вести 18-летнюю Самулевич Екатерину Романовну, которая ушла из дома 20 октября текущего года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Пропавшая 18-летняя великолучанка может находиться в Москве (ФОТО, ПРИМЕТЫ)
Полицейские просят помочь в поисках девушки.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
На вид девушке 12-14 лет, рост 165-170 сантиметров, волосы черные, прямые и длинные, размер обуви 36-37, глаза карие, худощавого телосложения. Пропавшая была одета в чёрные джинсы и кроссовки и куртку темно-синего цвета.

Стражи порядка предполагают, что девушка может находиться в Москве.

Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Самулевич, просьба обратиться по телефонам: 8(906)22311-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть Великих Лук.

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