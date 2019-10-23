За два килограмма амфетамина жителю Петербурга грозит пожизненное заключение

В Струго-Красненском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства психотропного вещества в особо крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в начале октября текущего года житель Петербурга, имея специальное оборудование, изготовил в Стругах Красных амфетамин массой почти 2 килограмма. Наркотик мужчина намеревался продавать, однако был задержан сотрудниками полиции.

Теперь жителю северной столицы грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.