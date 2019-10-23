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Общество

Вакансии водителя и механика предлагает Росгвардия жителям Псковской области

23 октября 2019 года, 09:21

Жителей Псковской области приглашают на службу по контракту. Вакантны следующие должности: техник группы связи, механик-радиотелефонист группы связи, стрелок группы охраны, водитель, механик технических средств охраны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Претендовать на вакансии могут здоровые граждане России, прошедшие военную службу по призыву и не имеющие судимостей. Образование должно быть среднее (общее) полное или профессиональное (высшее). Возраст до 40 лет.

Подробная информация по адресу: Псков, улица Николая Васильева, дом 77.

Контактные телефоны: 8(911)366-21-41, 8(112)73-43-13.

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