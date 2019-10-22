О незаконных рубках леса жители Псковской области могут сообщить по телефону

О нарушениях лесного законодательства в Псковской области можно сообщать в Региональную диспетчерскую службу Комитета по природным ресурсам и экологии по телефону: 8 (800) 100-14-84. Звонки принимаются круглосуточно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Функционал региональной диспетчерской службы расширен во исполнение поручения Губернатора региона Михаила Ведерникова, касающегося противодействию незаконным вырубкам леса на землях сельскохозяйственного назначения. Информацию о незаконных рубках, пожарах или несанкционированных свалках также можно сообщать на федеральную «горячую линию»: 8 (800) 100-94-00.

Оперативная информация о пожарах или незаконных действиях в лесах обрабатывается операторами и передается в соответствующие инстанции. Операторы «горячей линии» также консультируют граждан о безопасном пребывании в лесах. За 10 месяцев зафиксировано более 120 таких звонков.