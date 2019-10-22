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Спорт

Первенство Псковской области по кудо пройдет в Пскове в ближайшую субботу

22 октября 2019 года, 17:10

В субботу, 26 октября, спортивный комплекс «Олимп» по адресу улица Балтийская, дом 11 примет участников Чемпионата и Первенства Псковской области по кудо. Начало мероприятия - в 10.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На состязании встретятся спортсмены Пскова, Печор, Острова, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Выборга - всего около 200 человек.

Лучшие борцы от 7 до 18 лет представят Россию на Чемпионате Литвы по кудо 7-8 ноября. Для взрослых спортсменов соревнования будут являться отбором на Чемпионат Северо-западного Федерального округа по кудо в Вологде 7-8 декабря.

Вход для болельщиков и желающих познакомиться с кудо свободный.

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