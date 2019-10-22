Собираемость платы за вывоз отходов в Псковской области заметно выросла

На 13% увеличилась собираемость платы за вывоз отходов в Псковской области. Об этом стало известно во время эфира ПАИ-live, гостем которого стал директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

«На начало года оплачивали услугу порядка 60% её пользователей, теперь стало 73%», - сказал он.

Сергей Пайст заверил, что работа с должниками ведётся постоянно и отметил:

«Там, где услуга по вывозу мусора оказывалась и до реформы, собираемость платы лучше, чем в тех населённых пунктах, где её не было».

Директор компании пояснил, что деньги, которые платит население, идут на финансирование услуг транспортных компаний, занимающихся вывозом мусора, а также на оплату места размещения отходов.